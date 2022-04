Samia TAKWA

Futur diplômée en Master II Finance et Contrôle. Je suis en recherche active de mon premier emploi. Je souhaite mettre à profit mes compétences en Contrôle de Gestion, en Audit et en Management au sein d'une entreprise ou un Cabinet d'Audit dynamique.

J’ai pu acquérir une expérience professionnelle d'un an, en effectuant des stages dans des entreprises de renommée internationale ainsi que des cabinets d’audit et d'expertise comptable. J'ai effectué mon stage fin d'études chez REL Conseil en tant qu’auditeur junior. Dynamique de nature, j’ai prouvé à plusieurs occasions, notamment à travers les différents projets que j’ai réalisé (Projets libres) ou au sein de l'association "Âge D'OR" pour les personnes âgés dont je suis membre depuis 3ans, que je dispose d’une aisance relationnelle et une grande capacité à travailler en équipe, gérer les conflits et prendre le leadership.

... A côté de cela, je suis passionnée par les voyages et les randonnées.