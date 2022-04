Samia TOUATI

Je suis architecte de formation , au début de ma carrière , j 'ai travaillé comme conceptrice dans un bureau d 'études, ensuite j 'ai travaillé à Cosider , j 'ai occupé deux postes , architecte de suivi et responsable de la sous-traitance , en 2009 j 'ai occupé le poste de Directrice technique et commerciale dans une entreprise privée de distribution et de réalisation . En décembre 2013 j 'occupais le poste de chef de département chargé de l 'inspection et du suivi des chantiers .

Actuellement je tente une autre expérience( gérante de ma propre entreprise d 'études et de réalisation ) .