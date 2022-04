Samia ZERIAHENE

« Supercharge your career » ! Tesla Motors recrute de nouveaux talents sur toute la France. Notre objectif est d’accélérer la transition mondiale vers un mode de transport durable en proposant une gamme complète de véhicules électriques de plus en plus accessibles.

Fondée aux Etats-Unis en 2003, Tesla crée et produit des véhicules électriques ainsi que des solutions de stockage d’énergie renouvelable. Présent en France depuis 2009, nos équipes s'appuient sur une philosophie non conventionnelle du développement automobile extrêmement challenging.

La Model S est la première berline premium 100% électrique. Elle a obtenu les meilleurs scores aux crashs tests effectués par la NHTSA et est considérée par le magazine Consumer Reports comme la meilleure voiture jamais soumise à son banc d'essai.



Adhérer à notre « vision » et être animé(e) par une réelle passion à l'idée de créer et de commercialiser les meilleurs véhicules au monde sont des conditions préalables à toute candidature. Alors rendez-vous vite sur https://www.teslamotors.com/fr_FR/careers .





