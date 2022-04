Samia ZIAT

Analyste développeur MVS/COBOL au sein du pôle Moyens de paiement .



Mes tâches principales sont :



· Étude et Analyse des spécifications fonctionnelles.

· Rédaction des spécifications techniques détaillées.

· Développement (aux normes BNP Paribas) et réalisation des Tests (tests unitaires, tests d'intégration, tests de non régression...).

· Veille à la Qualité des livrables et au Respect du Planning et des Charges des Projets.



Outils : Cobol, CICS ,IMS, Goal, DB2, MVS, TSO/ISPF, Endevor, XPEDITOR, SDOV6, SDOV4,Adogen,File-Aid .



Mes compétences :

Business

Business Object

CICS

COBOL

DB2

Décisionnel

Endevor

File Aid

IMS

Informatique

Informatique décisionnelle

ISPF

Microsoft Business Intelligence

MVS

TSO

Business Intelligence

Business Objects