Samian MAHILE

Mes Compétences :



- Connaissance des éléments du mix,

des techniques de vente et des outils de communication off line

- Définition du positionnement et des avantages concurrentiels d’un projet en cohérence avec la stratégie marketing

- Maitrise des outils de bureautique courants

- Notion de graphisme (développement en cours)



Mes Aptitudes :



- Esprit d’analyse et de synthèse

- Sens de l’organisation et de la rigueur

- Curiosité et créativité

- Aisance relationnelle

- Aptitude à intégrer une équipe de travail et à mener à bien une mission de manière autonome