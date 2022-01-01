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Samih RAHBANE

CASABLANCA

En résumé

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RABANCO INTERNATIONAL
SAMIH RAHBANE
DIRECTEUR COMMERCIAL
GSM : 0660022301 FIXE : 0522703890
144 RUE MED SMIHA CASABLANCA MAROC

Mes compétences :
Leadership

Entreprises

  • RABANCO - DIRECTEUR COMMERCIAL

    2009 - maintenant

Formations

  • UNIVERSITE HASSAN II SCIENES ECONOMIQUE,SOCIAL ET JURIDIQUE (Casablanca)

    Casablanca 1997 - 2002 DESS DIPLOME ETUDE SUPERIEUR SPECIALISE

    GESTION DES ENTREPRISES - FORMATION EN MANAGEMENT, COMMUNICATION ET COMMERCE.

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