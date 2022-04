Samiha KHELIFA est Maître de Conférences HDR à l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques du Design de l'Université de la Manouba et chercheur au LMI Mediter de l'IRD.

Paysagiste diplomée de l'ENSH de Versailles (France), titulaire d'une thèse en foresterie urbaine ses axes de recherche portent sur la multifonctionnalité de l'Espace, la valorisation des paysages et l'écotourisme.

Titulaire d'un master de recherche en pédagogie numérique, de l'Université de Strasbourg et certifiée en gestion de la e-réputation des institutions, conceptrice du master à distance en écotourisme MODECO (en partenariat avec l'AUF) et des MOOCs "L'écotourisme imaginons-le ensemble" et "Radicalisations et Terrorisme" (en partenariat avec l'UNESCO) elle est actuellement Directrice du Numérique Educatif à l'Université de la Manouba en Tunisie. Elle a été membre du Conseil Scientifique et Pédagogique de l'Institut Francophone d'Ingénierie Pédagogique de l'AUF de 2013 à 2018.

Elle est est aussi Point de Contact National du programme européen de la recherche Horizon 2020 pour les thématiques Sociétés Inclusives, Innovantes et Réflexives et Sociétés Sûres.