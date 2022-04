Samiha SAGHDAOUI

Actuellement Juriste Contentieux au sein de la direction du recouvrement de CREDIPAR, je suis à l'écoute active du marché.

Avec près de cinq ans d'expérience dans le domaine du recouvrement contentieux et judiciaire, je maîtrise l'ensemble des procédures pour assurer le recouvrement des créances civiles et commerciales.

Ayant récemment déménagé sur la commune de TORCY(77200), je cherche avant tout à me rapprocher de mon nouveau domicile.

A la recherche d'un nouveau challenge, je mettrai tout les moyens pour mener à bien les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Tribunals