Samila VALLIMAMODE

Bonjour a tous

Actuellement en formation à l’école Sup des RH de Paris dans le cadre d’une reconversion professionnelle, je prépare une formation diplômante de niveau II, spécialité « Chargé des Ressources Humaines ».



Afin de valider définitivement mon cursus, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir pour un stage conventionné et non rémunéré pour la période du 03/04/2018 au 29/06/2018.



Ce stage me permettra de mettre en application mes cours théoriques au service de la pratique tels que : la gestion de la paie, les obligations sociales, le recrutement, la formation professionnelle.

Je vous propose de nous rencontrer pour parler plus en détail de mon projet.



Merci d'avance



Samila



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale

Gestion budgétaire

Animation de réunions

Analyse de données

Pilotage de la performance

Merchandising

Reporting

Gestion administrative

Planification

Formation

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Management

Coaching

l'Expérience

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel