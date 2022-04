Samir ABBASSI

Ingénieur Double compétences - Electronique/Imagerie Satellite (ENSEEIHT Toulouse) et Management de l'Innovation et de la Technologie (ESC Toulouse) - je suis actuellement en poste chez ALCIMED en tant qu'ingénieur sénior en marketing stratégique notamment sur les thématiques Spatial, Aéronautique, Défense, High Tech et Numérique.



Geek, technophile, curieux, fun, réseaux sociaux, interactions avec le monde qui nous entoure, sont quelques mots/éléments descriptifs de ma personnalité



Polyglotte (Français, Anglais, Allemand, Arabe, Berbère)



Membre actif d'une association évènementielle (danses urbaines)



Ci-dessous quelques exemples d'évènements mis en place à l'international:



- Atelier International Mené avec le CNES sur la Contribution du Spatial dans le domaine de l'Eau:



http://swot.aval-cnes.com/stockage%5CCR-Atelier-101213VF_synth.pdf



http://www.emwis.net/thematicdirs/events/2013/09/atelier-cnes-contribution-du-spatial-face-aux-enjeux-de-l-eau



- International Workshop in Washington with CNES & NASA on the Needs and expectations for the use of EO satellites in healthcare monitoring :



ftp://193.194.138.98/meetings/201307_5th_geo_healthenv_washingtondc_usa/25%20Jul/CNES_activities_HE-01 - C3_25072013.pdf



Mes compétences :

Propriété Intellectuelle

Marketing de l'innovation

Marketing stratégique

Veille réglementaire

Applications Spatiales

Numérique / TIC

Spatial / Aéronautique

Travail en équipe

Gestion de projet

Réactivité

Management