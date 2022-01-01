Samir ABDOUS

1999 - maintenantCREATION EN ITALIE DE LA SOCIETE TOKAIDO AYANT POUR IMPLANTATION MILAN,TURIN,PADOUE. DVELOPEMENT A LINTERNATIONAL D'ACTIVITES COMMERCIALES ET DE FABRICATION DE PRODUITS GRAVITANTS UTOUR DE LA LITERIE ET LA DECORATION JAPOBAISE
C E D I ENSEIGNE KABUKI
- DIRECTEUR DES VENTES
1997 - 1999CREATION DE LA SOCIETE C E D I ENSEIGNE KABUKI ACTIVITE COMMERCIALE SPECIALISEE DANS LA LITERIE JAPONAISE
1983 - 1996ESPACE LOGGIA A LANC3 EN 1983 UN PRODUIT INNOVANT DANS LE DOMAINE DU MOBILIER GAIN DE PLACE "LA MEZZANINE"
J'AI OCCUPE TOUR à TOUR LES FONCTIONS DE FORCE DE VENT3E,
DIRECTEUR DES VENTES:EN CHARGE DE LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE,DU RECRUTEMENTET DE LA FORMATION DE LA FORCE DE VENTE
RESPONSABLE DU DEVELOPEMENT:CREER UN RESEAU DE FRANCHISES ETDE CONCESSIONAIRESDU POSITIONEMENT EN TERME D'IMAGE ET DE MARQUE;
ORGANISATION ET PARTICIPATIONAUX ACTIONSCOMMERCIALES GRAND PUBLIQUE