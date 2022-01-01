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Samir ABDOUS

MONTELIMAR

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • TOKAIDO - ADMINISTRATEUR

    1999 - maintenant CREATION EN ITALIE DE LA SOCIETE TOKAIDO AYANT POUR IMPLANTATION MILAN,TURIN,PADOUE. DVELOPEMENT A LINTERNATIONAL D'ACTIVITES COMMERCIALES ET DE FABRICATION DE PRODUITS GRAVITANTS UTOUR DE LA LITERIE ET LA DECORATION JAPOBAISE

  • C E D I ENSEIGNE KABUKI - DIRECTEUR DES VENTES

    1997 - 1999 CREATION DE LA SOCIETE C E D I ENSEIGNE KABUKI ACTIVITE COMMERCIALE SPECIALISEE DANS LA LITERIE JAPONAISE

  • ESPACE LOGGIA - DIRECTEUR D3ES VENTES -RESPONSABLE DEVBLOPEMENT

    1983 - 1996 ESPACE LOGGIA A LANC3 EN 1983 UN PRODUIT INNOVANT DANS LE DOMAINE DU MOBILIER GAIN DE PLACE "LA MEZZANINE"
    J'AI OCCUPE TOUR à TOUR LES FONCTIONS DE FORCE DE VENT3E,
    DIRECTEUR DES VENTES:EN CHARGE DE LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE,DU RECRUTEMENTET DE LA FORMATION DE LA FORCE DE VENTE
    RESPONSABLE DU DEVELOPEMENT:CREER UN RESEAU DE FRANCHISES ETDE CONCESSIONAIRESDU POSITIONEMENT EN TERME D'IMAGE ET DE MARQUE;
    ORGANISATION ET PARTICIPATIONAUX ACTIONSCOMMERCIALES GRAND PUBLIQUE

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel