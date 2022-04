Samir AIT LGHAZI

Madame, Monsieur;

je suis un jeune marocain agé de vingt six ans titulaire d'un diplôme aux techniques de vente.

je pourrais acquérir des compétences et des pratiques au contact de professionnels reconnus. Au cours de ma formation, les stages et mon expérience au sein du groupe aksal ont été des points forts.

Ma capacité d'analyse et de synthèse, ma motivation, mon esprit d'initiative et mon aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe constituent les atouts que je souhaite mettre à la disposition de l'entreprise.



Mes compétences :

Vente