Samir AKAZKAZ

Depuis, plus de quatorze ans en tant que chef de mission au sein du cabinet d’audit "A.M.C.S - Audit", j’ai acquis une expérience probante dans les domaines suivants :

* Gestion comptable et financière de projets

* Audit contractuel comptable et financier, dans des sociétés privées ou publiques à caractère industriel et commercial

* Commissariat aux comptes, selon les normes internationales d’audit

* Tenue, assistance et supervision comptable



Travailler dans le secteur d’audit et particulièrement au sein d’un cabinet qui a une variante de dossiers dans plusieurs secteurs, et une équipe de professionnels avec une expérience non négligeable m’a permis de développer en moi le sens de la responsabilité, de la rigueur et surtout de l’éthique professionnelle.



Ma capacité d’adaptation, mon relationnel, mon sens de rigueur sont les principaux atouts m’ayant permis de réussir dans toutes les missions qui m’ont été attribuées.



Ayant le goût du challenge, je suis à la recherche, aujourd’hui, d’un poste qui me donnerait l’occasion de mettre à profit un acquis professionnel non négligeable.



Mes compétences :

- Audit contractuel comptable et financier

- Tenue, assistance et supervision comptable

- maîtrise de la législation comptable, fiscale

- Commissariat aux comptes, selon les normes inter

- Gestion comptable et financière de projets.

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access