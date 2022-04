Résumé des compétences:

J'ai 22 ans d'expérience de travail comme Ingénieur de projet électrique et instruments, les Installations de pétrole et de gaz et bonne expérience dans les travaux mécaniques dans le domaine du pétrole et du gaz acquise dans des projets qui ont participé aux activités.



Mes compétences :

ProVision

Petroleum reservoirs

Microsoft Office

Diesel

Autocad