Mr Samir Amor Teba , marié , deux enfants , 55 ans, résidant dans le Nord Pas de Calais

Formation universitaire : Licence Administration Economique et Sociale et Maitrise des Sciences de l' Education

Mon parcours professionnel : formateur , accompagnant socio professionnel, responsable pédagogique , responsable des programmes européens ,directeur d' une fédération regroupant environ une trentaine d' organismes : organismes de formation , structures d' insertion par l' Activité économique, Clubs de préventions , structures d' hébergement, maisons de quartiers /centres sociaux et avait pour mission de mutualiser les moyens techniques, humains , pédagogiques et financiers pour mettre en œuvre des parcours de formation jusqu' à l' insertion professionnelle des demandeurs d' emploi.

Directeur général d' un organisme de formation professionnelle continue à dimension régionale dans les champs du Sanitaire , social et services à la personne ; la prévention et sécurité, l'hygiène et la propreté, l' orientation professionnelle professionnelle: 15 établissements dans la Région Nord Pas de Calais et représentant 200 salariés



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Maitrise des dispositifs d' insertion par l' activ

Maitrise des financements européens

Animation et encadrement d' équipe

Maitrise des politiques sociales

Gestion administrative et budgétaire

Réponses aux marchés publics