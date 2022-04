Samir ANIBA

Mon travail consiste à assurer la conformité des composants structurels et électriques aéronautique avant , durant et après les étapes de production , dans le cas contraire un rapport de non conformité doit être soulever à l’ingénieur .

J'inspecte aussi les cahiers de montages (gammes de montage) pour les approuvés , et m'assurer qu'ils sont fait selon le dessin d’ingénierie .

Et faire les audits interne .





Mes compétences :

Chaudronnier

Tuyauterie industrielle toute nuance d'acier

Charpente métallique

Dessinateur sur DAO/CAO

Ajusteur monteur de structure aeronef

Lecture de plan