Samir BENAMER

BENAMER Samir, né en 1978, Expert comptable, Commissaire aux comptes, diplômé de l’université d’Alger et agréé par l’Ordre National des Experts Comptables et Commissaires Aux Comptes Algérien en 2006, Formateur au IAS/IFRS dans divers instituts et écoles (PIGIER Algérie, Institut National du Travail, …) et exerçant en profession libérale depuis 2006, à l’ouest d’Alger (Blida).



Cette création était l'aboutissement de 10 ans d'expérience, en audit et comptabilité, passant par un grand cabinet algérien ; le Cabinet Ali Hadj Ali représentant d’ARTHUR ANDERSEN OFFICE jusqu’à début des années 2000. Occupant par la suite différents postes de responsabilité au sein des directions finance et comptabilité de chef de service à directeur finance et comptabilité.



En 2014, le Cabinet BENAMER Samir est désormais constitué d'une équipe de six collaborateurs organisés pour répondre aux demandes de plus d’une quarantaine de clients, principalement situés dans les villes d’Alger, Hassi Messaoud, Blida et Tipaza.



Mes compétences :

COMMISSAIRE AUX COMPTES