Je suis un jeune dynamique , ayant un diplôme de réparation et maintenance de véhicules lourd et engin, obtenu de CFPA a AKBOU wilaya de BEJAIA. j ai une expérience forte dans ce domaine , qui dépasse 10 ans, j ai travaille dans beaucoup de société a hassi messaoud et je cherche un travaille dans une société importante a hassi messaoud ou je peut mettre en pratique toute ma compétence.



Mes compétences :

Mécanique