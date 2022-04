Samira AGOUMI

Titulaire d’un Master Spécialisé en la conception des circuits intégrés et le développement des systèmes embarqués à l’école Mohammadia d’ingénieurs Rabat.

Mon objectif professionnel étant d’intégrer une entreprise performante, ce qui me permettra de m’épanouir et d’investir toutes mes compétences techniques et humaines.

Motivée, dynamique, ayant un sens de rigueur, un esprit d’organisation de communication et de travail en équipe.



Mes compétences :

Altera

Cadence

CAO

Conception

FPGA

Informatique

Microélectronique

Microwind

RTOS

Systèmes d'exploitation

Systèmes d’exploitation

Systèmes Embarqués

VHDL

Xilinx