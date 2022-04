Commerciale dans l’âme, j’ai toujours à l’esprit les objectifs fixés par la direction avec la volonté de faire progresser le chiffre d’affaire de l'entreprise.



Dynamique, volontaire et diplomate, je suis à l’écoute des autres et sais fédérer une équipe...



Mon parcours professionnel m’a permis d’étoffer mes compétences commerciales, administratives ainsi qu'en ressources humaines.



Certaine que ces éléments ne peuvent complétement vous convaincre, je reste disponible pour vous rencontrer et vous apporter plus de précisions sur ma candidature afin que notre prochaine collaboration.



Samira AIT ATHMANE

061444098





Mes compétences :

eMarketing

SGI

IBM Hardware

IBM CrossWorlds Interchange Server

HP Hardware

Dell Server Hardware

Customer Relationship Management

Compaq/Digital Hardware

Audit