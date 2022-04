Samira AMRI

J ai 15 ans d experiences dans la grande distribution, de simple employée au poste de directrice , autodidacte, pragmatique, j ai pu développer tout au long de ma carrière :

Management :



Management d’équipe de 20 à 30 personnes

Encadrer, motiver, fédérer, former, organiser et accompagner l équipe dans le respect des valeurs de l’entreprise

Optimiser l'accueil du client et la fidelisation



Gestion & Administration :



Gestion des formations des collaborateurs

Gestion du compte d’exploitation : chiffres d’affaires, marges, stock, démarque

Gestion des commandes magasin interne et directe

Gestion des inventaires mensuels

Gestion du suivi des réapprovisionnements automatiques et de la politique tarifaire

Contrôle réception quantitatif et qualitatif

Garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Analyser les besoins et définir les objectifs

Animation d'équipe

Encadrement

Assurer le bon deroulement des inventaires

Management

Gestion des stocks