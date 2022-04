Samira AOUES

Ingénieur en informatique, possède de l’expérience en consulting fonctionnel (Analyse des besoins, rédactions des supports, interface entre le client et l’équipe technique) et en gestion et suivi des développements des projets Web (Recette et qualité).

Motivée, dynamique, bon relationnel, bonne expression écrite et orale, exhaustive et professionnelle.

Compétente pour comprendre et analyser les besoins des clients afin de faciliter la réalisation technique.





Mes compétences :

MySQL

HTML

Merise Methodology

XML

UML/OMT

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

C++

C Programming Language

PHP

Spécifications fonctionnelles

Base de données

Gestion de projet

Recette fonctionnelle

CSS

Gestion de la qualité

JCMS