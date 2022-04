Samira AYAD

En charge du développement d'un périmètre d'activités de notre société dans les secteurs de l'Energie principalement.



En 20 ans d'activité, notre société à travers ses collaborateurs est devenue experte dans les métiers liés au management et à la gestion de projet, dans les secteurs de l'oil & gas, du nucléaire, et des industries de procédés



Notre vocation est d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets, en intervenant sur toutes les dimensions du pilotage et du contrôle de leurs projets sur des métiers tels que (L'estimation, la maîtrise des délais, le contrôle des coûts, le management des risques, le pilotage des contrats,...).Notre force est notre connaissance du métier, ce qui nous permet d'être force de proposition auprès de nos clients.



Aujourd'hui notre Groupe réunit plus de 150 collaborateurs expérimentés et mobilisés sur des missions en France ou à l'International et nous renforçons nos équipes avec de nouveaux collaborateurs passionnés par l'univers des projets industriels.