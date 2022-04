Samira BECHELAGHEM

Quand on commence par l'enseignement, et à l'Université, on pense etre vraiment au sommet de l'échelle et que notre fonction de 'transmetteur' de savoir est suffisante. Mais en fait je me suis rendu compte qu'enseigner ne mene pas trés loin si l'on ne s'occupe pas des 'compétences'; comment les identifier, comment les développer et surtout comment évaluer. C'est pourquoi j'ai opté pour la carrière de formatrice aussi! C'est interessant, passionnant et surtout rentable en ce sens que l'on voit le résultat de son travail et de son investissement sur les formés en terme de COMPETENCES acquises et non en informations apprises!



Mes compétences :

Culture

Direction de projet

Recueil des besoins

Cuisine traditionnelle