20 ans que j’exerce avec passion mon métier de consultante en recrutement. J'aime satisfaire mes clients, répondre à leurs exigences. Mais j'aime plus que tout rechercher la perle rare, le profil atypique.



J'aime aussi ma relation avec les candidats. Tous différents et passionnants. Ce que j'aime c'est de les conseiller.



Ma formation diversifiée en coaching, technique de recrutement et chasse fait que je peux aujourd'hui répondre aux besoins de tous types de postes.







samira.benarbia@manpower.fr

T 06 60 66 90 11



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement professionnel

Animation

Animation de formation

Bilan de compétence

Coaching

Conseil

Conseil RH

Employabilité

Formation

Marketing

Prospection

Recrutement

Chasse de tête

Gestion des talents