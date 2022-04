Je me présente, je suis Samira, dynamique et motivée je suis actuellement Assistante après vente je suis en recherche de meilleur opportunités de carrière, et ce afin de pourvoir évoluer. donc je souhaiterait développer mon réseau proffesionnel afin de pouvoir comparer et améliorer mes connaissances dans le domaines de l'aministration et de l'apres vente



Mes compétences :

Informatique

Vente

Marketing