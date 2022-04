Samira BENYAHIA

Je recherche un poste de chargée de projet en communication, marketing ou événementiel.

Investie, je mène à 200 % les projets que l'on me confie. Je suis toujours en quête de nouveaux challenges et serait une force pour votre entreprise .



De part mes études et mes expériences professionnelles, je suis une Chargée de projet aussi bien à l'aise dans une entreprise privé, au sein d'une collectivité territoriale, d'une Structure culturel ou associative.



Compétences / Spécialisations :



Organisation d’un événement

- Gestion des prestataires

- Intégration de l'événementiel dans une stratégie de communication globale

- Programmation et cahier des charges

- Gestion de l’organisation

- Recherche de partenaires

- Recherche de subvention/ Mécénat



Communication / Média

- Communication d'un évènement

- Création d’un dossier de presse

- Création de support de communication

- Rédaction communicationnelle

- Suivi du site internet et mise à jour

- Politique de communication et Stratégie de communication



Logistique

- Gestion des emplacements exposant salon

- Encadrement des exposants

- Organisation des emplois du temps du personnel sur un événement

- Logistique scénique et mise en place



Langues

- English : read & written

- Español : nivel escolar



Informatique

- Internet

- Pack Office

- Notions PAO (Photoshop, Indesign)



Mes compétences :

Chargé de mission

Chargé de projet

Communication

Evénementiel

Marketing

Gestion de projet

SAP ERP

JavaScript

HTML

Communauty management

Adobe Photoshop

Merchandising

Adobe Indesign