Samira BERNARD-EL HAJJAMI

Sortie de L'INSA en 2004, mon expérience de 4 ans chez QUALICONSULT m'a permis de renforcer mes bases réglementaires et techniques, et d'être confrontée à tout type de situation sur chantier.

J'ai alors intégré CCR pour devenir actrice sur les projets de construction et non plus simplement contrôleur ou conseil.

En tant que chargée d'études et réalisations, j'ai pu suivre les projets de la phase PC à la livraison, et avoir une vision plus globale du métier de la construction : aspect technique, mais aussi financier, et gestion des plannings.

Je suis Directrice Technique depuis Juillet 2012, et devient ainsi responsable de la profitabilité de l'agence avec une équipe à accompagner sur les études et les chantiers.





Mes compétences :

Volontaire aimant les challenges

Esprit d'équipe

Manager Responsable

Gestion de la relation client et fournisseurs