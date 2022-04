Samira BOARBI

Je suis docteur en Sciences et j’ai une licence en Sciences Biomédicales de l’ULB. J’ai travaillé au CERVA dans l’unité de « Génitopathologie infectieuse des ruminants » jusque fin 2015 et je suis actuellement en recherche d’emploi. J'ai travaillé à l’Institut Pasteur de Bruxelles en tant que licenciée en Sciences Biomédicales pendant 3 ans. En 2004, j'ai commencé un projet de recherche dans le laboratoire de Biochimie Mycobactérienne, département Pasteur de l’Institut de Santé Publique. En septembre 2009, j’ai facilement intégré une nouvelle équipe au CERVA. J’ai travaillé sur le projet de recherche DIVACOX (RF 10/6228) qui est le sujet principal de ma thèse de doctorat. J’ai également participé aux activités de Centre National de Référence pour la Brucellose (ISO-15189) ainsi qu’aux analyses vétérinaires (ISO-17025) dans l’unité. J’ai ainsi appris la gestion de projet et le travail d’analyse diagnostique.

En effet, durant toutes ces années, j'ai pu compléter ma formation universitaire par différentes expériences (coordination de projets, communication scientifique, systèmes et normes de qualité, gestion du personnel …). Je suis très intéressée par la recherche, le diagnostic et la gestion de laboratoire.



Mes compétences :

Tuberculosis

Immunization

new diagnosis

Western Blotting

Q fever Diagnosis management

Project Management

Microsoft Office

Internet

GraphPrism

ELISA

Cell Culture

BSL