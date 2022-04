BONJOUR A TOUS MES CORRESPONDANTS DE VIADEO. SUIS UNE JEUNE FILLE GUIENNE DE 29ANS RESIDANT EN ALGERIE DEPUIS UN PETIT BOUT DE TEMPS J AIMERAI AVOIR DES AMIS DE TRES BONNE MORALITE SE RESPECTANT AINSI QUE DES AUTRES.

JE SOUHAITERAI QU ON ME FACE CONNAITRE MIEUX L ALGERIE SI DIEU LE VEUT FAIRE MEME DE TRES BONNE CHOSES; POUR CEUX QUI SONT GENTILS ET BIEN EDUQUES PEUVENT M ECRIRE

MERCI DE VOTRE BONNE COMPREHENTION TRES BON RAMADHAN A TOUS

SAMIRA CISSE