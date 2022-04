Samira DAHEUR

- Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer mon sens de l'organisation et mon goût du contact.

- Prospection active terrain et sédentaire. Maitrise des outils de prospection.Rédaction des propositions commerciales. Analyse du marché et des besoins clients. Négociation de contrats. Prise en charge du suivi de la clientèle.



Humaines:Sens de l'écoute et du dialogue. Apprécie le travail d’équipe. Polyvalent. Dynamique et enthousiaste. Qualité de leadership. Compétence de management.



Mes compétences :

Motivation