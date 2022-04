Samira DARASSAS

Rattachée directement à la Direction de la Société, j’ai évolué en tant qu’Assistante de Gestion, de Direction et enfin Responsable Administrative et Financière, au sein d’une ESN d’une vingtaine de personnes se développant dans un domaine de haute technicité et réalisant un CA d’environ 3 M€. Véritable garante de la bonne tenue des comptes et facilitante auprès de la Direction pour la conduite de l’entreprise, avec pour conséquence une vaste étendue des responsabilités.



Mes compétences :

Ciel Comptabilité/Gestion commerciale

Sage Comptabilité/paie

Pack Office sous Windows

Navigation

Ciel Paye