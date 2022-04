Samira DAVY

Dans le cadre de ma fonction, je suis amenée à estimer et planifier les besoins en produits finis et négoce en rapport avec les exigences commerciales. Je suis en charge de la planification de la production, des flux d'approvisionnement pour assurer une productivité et garantir les délais de livraison clients...



Mon esprit relationnel est un atout majeur dans les échanges avec les fournisseurs avec qui je travaille et les clients.



Mon implication professionnelle est ma principale et essentielle motivation...



Analyser, gerer, anticiper sont les maitres mots de cette profession dans laquelle j'évolue depuis 4 ans





Mes compétences :

Savoir prendre des décisions et les assumer

Capacité d'analyse

Adaptabilité et esprit d'initiative

créativité, curiosité,

Gestion des stocks et approvisionnement