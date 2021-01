QUI SUIS -JE ?

Mandataire immobilier aussi designé sous le nom d'agent commercial en immobilier

Au SERVICE DE VOTRE PROJET

Vos exigences sont les miennes



Ma reconnaissance

Réaliser votre projet

Faire un bout de route à vos côtés

#relationnel & #transactionnel



Mes missions

*Je prospecte, peut-être s'est on déjà rencontré, si ce n'est le cas, ouvrez l'oeil

*Je propose les biens en vente à de nouveaux acquéreurs

*Je mets en place les différents diagnostics

*Je fais visiter les biens

*Je mène les négociations du prix de vente

*Je me charge des formalités administratives

*C'est un accompagnement jusqu'à la fin de la transaction



Vos avantages à collaborer avec moi

-un partenaire unique

-Je vous accompagne tout le long de la procédure

-Je vous rends compte à chaques étapes

-Je réalise la transaction immobilière plus vite sans perdre en efficacité ni en fiabilité

-Commissions réduites puisque je n'ai pas de vitrine physique donc moins de charges

-Mon réseaux des Porteclés est vaste , je peux proposer des biens variés.



Si vous souhaitez du sur-mesure,

n'hésitez pas à me parler de votre projet.

Votre agent de proximité

Samira DEUTSCHMANN

