Samira EL KILANI

Doté d'un tempérament d'entrepreneur social, j'ai acquis une solide expérience de terrain au sein de l'ESS. Notamment en qualité de chef de projet, manager et de gestionnaire d'établissement.



Passionnée de jardinage, j'ai su développer une culture du service, une culture du résultat ainsi qu'une culture du réseau et du partenariat.











Mes compétences :

Ressources humaines

Animation socioculturelle

Conseil

Création

Marketing

Communication

Informatique

Audit

Direction générale

Economie sociale et solidaire

Gestion de projet

Management

Environnement