Samira EL M'HAMEDI

Bonjour à tous,



Admise à l'école de commerce et management MBway de Caen pour y effectuer un Master 2 Commerce, Management et Entrepreneuriat en alternance, je suis à l'écoute de toute opportunité qui me permettra d'évoluer et d'être opérationnelle dans des domaines qui allient à la fois créativité, réflexion et stratégie. Le spectre des possibilités est donc assez large.



Vive d'esprit, j'intègre rapidement les informations et m'adapte à toute situation et à tout environnement, n'hésitez donc pas à me contacter.







Mes compétences :

Gestion administrative

Prospection commerciale

Management

Vente directe

Techniques de vente

Relationnel

Négociation commerciale

Diplomatie

Créativité

Analyse