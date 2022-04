Samira ELOITIQ

Bonjour,



Actuellement à l'ESCG (Ecole Supérieur de Commerce et de Gestion) pour préparer un bac+3 dans les Ressources Humaines, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation ou un stage pour acquérir et enrichir mon portefeuille d'expériences professionnelles.

Je suis une personne dynamique, sociable, acceptant la critique et ayant le sens de l'organisation et je pense pouvoir apporter ma valeur ajoutée à l'entreprise qui m'accordera l'opportunité de travailler chez eux... Je vous laisse découvrir mon profil n’hésitez pas à me contacter...





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sage