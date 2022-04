Samira HAJI

Partenaire technologique de référence des plus grandes entreprises françaises et internationales, ALTEN est devenu en 25 ans leader européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (16000 collaborateurs dont 88% d’ingénieurs - CA de 1,3 Mrd € - implantation du Groupe dans 20 pays).



Rejoindre ALTEN, c'est la promesse de participer, en France comme à l'International, aux projets technologiques les plus passionnants tels que la voiture électrique, les nouvelles énergies, la sécurité.



Nous recherchons des ingénieurs ou bac+5 spécialisés dans l' électricité, la sûreté nucléaire, génie des procédés, en contrôle commande, mécanique (structure et fluides), HVAC, planification, démantèlement, radioprotection, dépollution des sols…



Concernant le pôle Aéronautique et Défense, nous allons rechercher constamment des ingénieurs (diplômé de grandes écoles d'ingénieurs, ou universitaire) dans ces secteurs, sur des problématiques:

- logiciels (développement, intégration, système embarqué, applicatif...)

- mécaniques (calculs, conception, simulation, dynamique...)

- électroniques (analogique, numérique, ...)

- méthodes

- banc d'essais avionique

-DO178 B

-Scade



Secteurs :

* L' Aéronautique et la défense

* L' Energie qui comprend la pétrochimie, le nucléaire, l'environnement et l'industrie lourde



Mes compétences :

Prospection commerciale

Recrutement

Ressources humaines

Conseil en recrutement

Développement commercial

Approche directe

Conseil aux entreprises