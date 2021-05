Samira HAM

De formation commerciale, plusieurs années d’expériences dans la vente de service domaine B to B dans les secteurs des Télécoms , Assurances et Informatiques.

Mon aisance dans toutes les phases de la vente: prospection, fidélisation, négociation, conclusion et renouvellement me permet d’œuvrer au quotidien pour atteindre et dépasser les objectifs qui me sont fixés.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Force de proposition

Créativité

Détermination

Sens de l'initiative