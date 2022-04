Samira HAZAZ

L' utilisation des systèmes d’information de commande, de planification horaire, de gestion des conflits sillons/travaux m’ont permis de comprendre l’organisation des systèmes d'information du secteur ferroviaire et de participer à leurs optimisation par la rédaction de cahier des charges de nouvelles fonctionnalités et de procédures en lien.



Par la suite j’ai contribue à la mise en place du système de pilotage des horaire des trains (2012 – 2016) par l’ installation d’un contrôle qualité des demandes et réponses faites aux clients, l’analyse des états de leurs avancement ainsi que par la conception et production d’indicateurs clés de performance



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse de données

Microsoft Excel

Contrôle Qualité