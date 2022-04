Titulaire d'un diplôme de licence en sociologie

je m’intéresse beaucoup plus aux études de l'histoire de la sociologie et récemment aux écrits relaves a la gestion des ressources humaines, aux emplois notamment a la gestion des performances .

je suis très sociable, a l’écoute des autres , idéaliste, sincère ,trop fidèle



je rêve de tout et de rien mais l'essentiel parvenir a rêver .