Samira HIMIDA

Je suis actuellement à la recherche un emploi.



Je viens de finaliser une formation gestionnaire de paie.

Ce domaine me passionne vraiment beaucoup et j'aimerai en faire mon métier.



Je suis une personne motivée et aimerais apprendre de nouvelle chose dans le domaine de la paie et de mettre en application mes connaissances dans le domaine.



Je suis disponible immédiatement.





Mes compétences :

Pack ciel

Exact

Coala

Pack office

Invokit

EKIP

Bussiness object

Sage 1000

Talend

Paie

Relations Tiers

Recrutement