Samira KADER

Etudiante en Mastère Data Science et titulaire d’un Master en Système d’Informations et Données, je suis à la recherche d’un poste de stagiaire dans le domaine de la data science. Durant mon parcours ,j’ai eu à effectuer des stages et des projets académiques qui m’ont permis de développer des compétences en analyse et traitement de données dans divers domaines. Fort de ces acquis, je souhaiterais les mètres au profit de votre entreprise aujourd’hui.