Directrice du medispa le dahlia noir

Le dahlia noir est un centre ou combine un espace anti age

Nous représentons la marque française de medecine esthétique FILORGA

A cela s associe un spa new generation

Un espace bien être de 600 m2 a DOHA

LE SAVOIR FAIRE FRANCAIS AU QATAR

BEAUTY IS AN ART, WE MADE IT A SCIENCE

Facebook:dahlia noir medispa doha

Tweeter:@SpaDahlia

Instagram:ledahlianoirsalon