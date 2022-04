Samira LEMEUX

Business manager, je maitrise les techniques de négociation en cycle de vente court mais surtout en mode gestion de projets.



Impliquée, organisée, rigoureuse et tenace, je suis à même de suivre et gérer le projet d'un client de sa phase embryonnaire à sa finalisation.



Fortement tournée vers la vente conseil, je suis animée de façon constante par la recherche de solutions adaptées visant à satisfaire aux exigences du client.



Mon aisance relationnelle auprès d'interlocuteurs divers(utilisateurs,prescripteurs ou décisionnaires à haut niveau), me permet de prendre en considération l'ensemble des paramètres du projet et ainsi d'y apporter la réponse idoine.



Curieuse par nature, dotée d'une grande capacité d'adaptation, je sais rapidement évoluer et être opérationnelle dans n'importe quel milieu.



Souriante et communicative, je me sens tout à fait à l'aise pour travailler en équipe, la fédérer et l'animer autour du projet commun: celui du client.





Ma motivation dans ma fonction:

Être reconnue par mes pairs et clients comme une personne de confiance, professionnelle et à l'écoute.



A l'écoute de toutes propositions professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Commerce

Étude de marché