Samira M'MADI

Actuellement en deuxième année de Dut carrières sociales option gestion urbaine fort de sa capacité à analyser les territoires, exerce des fonctions dans les domaines des études et du développement territorial, de l'économie publique et sociale, des services et de la médiation, et tend à améliorer le cadre de vie des habitants et à atténuer les inégalités.



Mes compétences :

Qgis

Umap

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Office