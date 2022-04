Samira MAAOUI

Depuis 2005, je gère ma société, spécialiste en Marketing-Objet... J'ai commencé ma vie professionnelle au Luxembourg suite à des études en École de commerce à Lyon.

Ma première expérience professionnelle fût également dans le domaine de la communication par l'Objet où je contracta le virus et le goût pour ce domaine hors norme. Férue et passionnée par le marketing, j'exerce un métier dans un segment mal aimé des métiers de la communication, mais surtout peu connu par dénigrement. Mon challenge est de transmettre l'intérêt de ce média publicitaire auprès de mes clients et collaborateurs, en convaincant et aussi en développant au jour le jour l'activité. Investissement, passion et plaisir sont les maîtres mots de ma vision de mon entreprise.