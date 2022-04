Samira MANZAOUI

Associée Gérante de Executive Campus.



Nous sommes un cabinet indépendant spécialisé dans la formation et le développement professionnel des cadres supérieurs, exécutifs et dirigeants de sociétés privées et établissements publics.



Nos domaines d’expertise couvrent l’éventail des thématiques managériales et de gestion des affaires.



Nous accompagnons nos clients suivant un processus intégré qui permet d’identifier de manière précise les besoins réels de chaque individu, d’apporter la meilleure solution avec une approche personnalisée et d’aboutir à un haut niveau d’impact aussi bien pour l’individu que pour son entreprise.



www.executivecampus.net