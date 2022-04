Samira MEGUARBI

J'ai commencé dans la vie active en tant qu'auxiliaire de Vie dès l'âge de 18 ans. Le diplôme n'existait pas à l'époque. Je me suis ensuite orientée vers l'éducation spécialisée et suis aujourd'hui un travailleur social confirmé. Néanmoins, les métiers d'aide à la personne sont ma vocation première. J'ai au cours de mon expérience professionnelle développé des compétences multiples et transversales. Ces compétences, je peux les mettre en œuvre dans d'autres domaines d'activités. La relation clientèle en est un. Elle a l'avantage au sein des Entreprises d'aide à domicile, d'être associée à la dimension humaine de la relation d'aide en tant que prestation. Intégrer un groupe de services d'aide à la Personne me permettrait de redynamiser ma carrière et de développer de nouvelles compétences.J 'aimerais pouvoir accéder à un poste de Chargé de Clientèle, de Responsable d'Agence ou de Territoire.



Mes compétences :

Maîtrise des écrits professionnels