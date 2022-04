Samira MICHTRA

Je suis actuellement diplômée en techniques de réseaux informatiques.



Très intéressée par le secteur informatique, je suis particulièrement sensible à la gestion de base de données, la conception et l’administration web ainsi que l’architecture réseau. Grâce à ma formation, je possède déjà un savoir-faire et vous sollicite pour le mettre en pratique au sein de votre société en apprenant ce que peut être la réalité du monde du travail.



Afin que vous jugiez de ma motivation et de mes compétences, je me tiens dès à présent à votre disposition pour un futur entretien.



Mes compétences :

CCNA1

CCNA2

CCNA